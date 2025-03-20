Более 11 км теплосетей в Адмиралтейском районе заменят в 2026 году

Специалисты акционерных обществ «Теплосеть Санкт-Петербург» и «ТЭК СПб» разрабатывают проекты реконструкции более 11 км теплосетей в Адмиралтейском районе города, сообщает пресс-служба Смольного 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

В настоящее время проектно-изыскательские работы ведутся по 11 адресам. Они затронут порядка 80 тыс. жителей. Особое внимание уделяется ремонту тепловых сетей, проходящих по набережным и теплопроводным мостам района, как главным связующим коммуникациям островной части Петербурга.

Старт полномасштабных строительно-монтажных работ запланирован в 2026 году. В результате реконструкции повысят надежность теплоснабжения 660 зданий, среди которых 414 жилых домов, 29 детских и 25 лечебных учреждений.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на улице Маршала Захарова проведут реконструкцию трубопровода протяженностью 3,3 км. С 2021 года там зафиксировали 44 технологических нарушения.

Андрей Маркелов