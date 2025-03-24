Предолимпийские игры

Приблизившийся вплотную к своему завершению очередной зимний спортивный сезон, судя по всему, может оказаться последним, прошедшим вообще без участия России. “Ъ” рассказывает о том, что произошло в его рамках в ключевых видах, то есть тех, что будут в центре внимания меньше чем через год на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, вопрос о российском участии в которой обещала рассмотреть новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер сборной Норвегии и мирового биатлона 31-летний Йоханнес Бё за год до Олимпиады в Италии завершил спортивную карьеру

Фото: David W Cerny / Reuters Лидер сборной Норвегии и мирового биатлона 31-летний Йоханнес Бё за год до Олимпиады в Италии завершил спортивную карьеру

Фото: David W Cerny / Reuters

Признаков того, что на этом сезоне оборвется начавшийся в 2022 году период фактически тотальной зимней изоляции российского спорта, по ходу его появлялось не так уж мало — в виде высказываний глав различных федераций, дававших понять, что готовы к возвращению России. А признак самый очевидный появился после состоявшихся на прошлой неделе выборов нового президента Международного олимпийского комитета.

Одержавшая победу Кирсти Ковентри заявила, что намерена обеспечить спортсменам из стран, вовлеченных в «конфликтные ситуации», возможность выступать на топовых соревнованиях, создав для их допуска специальную рабочую группу.

Займется эта группа, по ее словам, и вопросом российского участия в ближайшей зимней Олимпиаде. В феврале 2026 года ее примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. В данный момент только одна крупная федерация — Международный союз конькобежцев (ISU), контролирующий фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек,— санкционировала допуск на итальянскую Олимпиаду отечественных спортсменов, и то с огромным количеством ограничений. Остальные виды до сих пор хранят молчание.

Биатлон

Это касается и превратившегося в последнее время в суперхит олимпийской программы биатлона, в котором сезон закрылся в минувшие выходные финальным этапом Кубка мира в Осло, ставшим еще и прощанием Норвегии с двумя своими звездами. Им завершили карьеру знаменитые братья Тарьей и Йоханнес Бё. В случае со старшим, Тарьеем, уход перед Олимпиадой еще можно объяснить возрастом: ему уже 36 лет. Но в случае с младшим из братьев, Йоханнесом, такой фортель стал настоящим шоком. В свой 31 год он находился в прекрасной форме, завоевал три золота на чемпионате мира в Швейцарии в феврале, доведя общее количество высших наград мировых первенств до 23 — больше ни у кого нет. А на Олимпиаде, если бы тоже взял три золотые медали, сравнялся бы с рекордсменами-соотечественниками, имеющими их по восемь,— биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом и лыжниками Бьорном Дэли и Марит Бьорген. Сюжет-то представлялся вполне реальным. Но нет, до Олимпиады Йоханнес Бё не дотерпел.

Без Бё статус лидера сборной Норвегии — и, строго говоря, всего мирового биатлона — перешел к Стурле Холму Лагрейду. Лагрейд, не такой быстрый, как Бё, но надежный, на флажке выиграл общий зачет Кубка мира.

У женщин кубковая развязка вышла еще драматичнее. Тут все решилось не в заключительных гонках, а на заключительном отрезке заключительной гонки — масс-старта. Падение имевшей небольшой, в пять очков, запас француженки Лу Жанмонно, наиболее стабильной биатлонистки очень мощной сейчас французской команды, принесло приз немке Франциске Пройс. Событие нетривиальное, учитывая, что наиболее крутой карьерный взлет Пройс совершила как раз сейчас, в 31 год.

Лыжные гонки

Мужской сезон в лыжных гонках, в котором финальный, финский этап также состоялся в минувший уикенд, прошел под знаком абсолютного доминирования норвежцев. Из трех десятков личных гонок в его календаре они не выиграли только четыре, в эстафетах брали верх, как правило, с колоссальным запасом. А веселее всех было ярчайшей звезде норвежской команды Йоханнесу Клэбо.

До 2022 года фишкой лыжных соревнований было противостояние Клэбо с выдающимся россиянином Александром Большуновым.

В нем Клэбо выглядел бесспорным королем в спринте, Большунов — в дистанционных гонках. Без российского конкурента Клэбо в нынешнем сезоне впервые показал себя и как дистанционщик с королевскими замашками. На домашнем чемпионате, который в феврале принимал норвежский Тронхейм, он выиграл и скиатлон, и 10-километровую разделку, и даже 50-километровый марафон.

У лыжниц тоже больше всего внимания привлекала представительница Норвегии. Тереза Йохауг, 14-кратная чемпионка мира, четырехкратная олимпийская чемпионка, вернулась в спорт в 36 лет, пропустив аж два сезона. И ничего, оказалась настолько конкурентоспособной, что в ней теперь просто разглядеть одну из фавориток Олимпиады. Правда, на чемпионате мира царили все-таки куда более молодые шведки — Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, а Кубок мира достался американке Джессике Диггинс.

Конькобежный спорт

В пользующемся наибольшей популярностью виде среди тех, которые курирует оказавшийся благосклонным к России ISU, фигурном катании, кульминация сезона еще впереди. Это чемпионат мира, он пройдет в Бостоне на этой неделе. А в конькобежном спорте кульминация уже была — в виде чемпионата мира на отдельных дистанциях в середине марта в Норвегии. По идее его героем должен был стать американский вундеркинд Джордан Столц, который пару лет рвет всех на дистанциях 500, 1000 и 1500 м и к своим 20 годам накопил шикарный послужной список. Но на мировом первенстве Столц остался без золота, ограничившись серебром на 500-метровке и «полуторке». Впрочем, те, кто следил за конькобежным спортом внимательно, в провале феномена ничего удивительного не увидели: незадолго до первенства Столц перенес воспаление легких.

В итоге турнир вылился в довольно привычный триумф голландской школы. Спортсмены сборной Нидерландов завоевали восемь золотых наград, а у ближайших преследователей — итальянцев — их три.

Бобслей

В самом «классическом» из жанров, связанных со спуском по ледяному желобу на колоссальной скорости, героем сезона был выдающийся немецкий пилот Франческо Фридрих. На двух предыдущих Олимпиадах ему удавались «золотые дубли»: Фридрих выигрывал обе стоявшие на кону высшие награды — в состязаниях и двоек, и четверок. В Италии он, вполне вероятно, замахнется на третий подряд «дубль». Во всяком случае, результаты сезона на это прозрачно намекают. Фридрих выиграл Кубок мира и в той, и в другой дисциплинах, а еще в марте добыл два золота на чемпионате мира в Лейк-Плэсиде. Правда, выгрызать все эти регалии ему пришлось в весьма остром соперничестве с экипажами соотечественника Йоханнеса Лохнера.

Алексей Доспехов