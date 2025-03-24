Хинштейн не принял извинений рэпера Акима Апачева за граффити в Судже

Извинения рэпера Акима Апачева перед местными жителями не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Накануне рэпер записал в Telegram-канале видеообращение. В нем господин Апачев заверил, что не хотел никого обидеть, а его стрит-арт направлен на поддержку российских бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал в отношении этого блогера, который нарушил запрет на въезд в наши приграничные территории, расписал нецензурными лозунгами здания объектов, жилых домов на территории Суджи, вызвав вполне понятное негодование жителей»,— отметил господин Хинштейн в ходе заседания областного правительства. Он попросил направить материалы дела в региональные УМВД и прокуратуру.

В субботу, 22 марта, Telegram-канал Wargonzo опубликовал видео, на котором господин Апачев приехал в освобожденный город Суджу и начал исправлять оставленные ВСУ граффити на собственные. Врио главы региона пригрозил рэперу административной ответственностью по трем статьям.

По словам врио губернатора, принимать извинения здесь следует не администрации, а жителям Курской области, которых могли оскорбить подобные действия рэпера. Позднее Александр Хинштейн запустил опрос в Telegram-канале, чтобы узнать мнение курян по этому вопросу.