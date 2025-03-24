Банкоматы ВТБ до конца недели начнут принимать новые пятитысячные купюры

ВТБ (MOEX: VTBR) до конца этой недели закончит обновление сети банкоматов. После этого они начнут принимать пятитысячные купюры нового образца, заявили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что несколько банкоматов (АТМ) Альфа-банка и ВТБ не принимают новые пятитысячные купюры, сообщали «Известия». По данным экспертов, обновленные купюры отказывается принимать каждый десятый банкомат в стране, причем 25% таких устройств пришлось на Москву. В банке «Новиком» пояснили, что это связано с уходом компаний—производителей АТМ из России.

Представители Центробанка (ЦБ) подтвердили, что получали жалобы на работу оборудования по приему банкнот. Регулятор запустил новую пятитысячную купюру в октябре 2023 года, в массовый оборот она вошла осенью 2024-го. ЦБ также планирует обновить банкноты номиналом 10, 50 и 500 руб.