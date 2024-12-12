ЦБ планирует обновить банкноты 10, 50 и 500 рублей

Банк России планирует обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 500 руб. В процессе отбора символов для новых купюр будут участвовать эксперты, а также учитываться результаты народного голосования, сообщила пресс-служба регулятора.

Сегодня, 12 декабря, завершилось онлайн-голосование за символы для банкноты 1000 руб. Лидером стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Ожидается, что новый дизайн купюры представят ближе к концу 2025 года. Число символов, которые будут на купюре, а также их расположение определят художники ЦБ и Гознака.

В октябре Банк России рассказал, что решил перенести на неопределенный срок выпуск обновленной 500-рублевой купюры. Планировалось, что обновление банкнот номиналом в 100, 5000, 500, 50 и 10 руб. завершится в 2025 году. ЦБ должен был выпустить модернизированную банкноту номиналом 500 руб. с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа.