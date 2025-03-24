Некоторые банкоматы «Альфа-банка» и ВТБ не принимают новые пятитысячные купюры

Несколько банкоматов (АТМ) «Альфа-банка» и ВТБ (MOEX: VTBR) не принимают пятитысячные купюры нового образца. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на очевидцев. По оценке экспертов, обновленные купюры номиналом 5 тыс. руб. отказывается принимать каждый десятый банкомат в России. 25% таких устройств приходится на Москву.

В пресс-службе «Совкомбанка» также подтвердили «Известиям» наличие такой проблемы. Это связано с уходом компаний-производителей АТМ из РФ после начала спецоперации, пояснили в банке «Новиком». С того момента они перестали разрабатывать для России шаблоны под новые купюры.

Представители ЦБ рассказали газете, что получают единичные жалобы о работе оборудования по приему банкнот. Уточняется при этом, что большинство АТМ с функцией рециркуляции все же принимают новые купюры, а остальные продолжают настраивать.

Банк России запустил новую пятитысячную купюру в октябре 2023 года. Тогда же Гознак объявил о программном обеспечении (ПО), которое позволит создавать образы банкнот нового образца. Это требовалось для того, чтобы банкомат мог распознавать номинал новой купюры и проверять ее на подлинность.

Осенью прошлого года новые 5 тыс. руб. вошли в массовый оборот. В декабре ЦБ сообщил о намерении обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 500 руб. Ожидается, что их представят ближе к концу 2025 года.