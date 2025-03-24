Подрядчики ликвидировали 900 кв. м дорожных ям в Ижевске за выходные

За выходные подрядчики ликвидировали 900 кв. дорожных ям в Ижевске, сообщает пресс-служба администрации города. Ремонт проходил на улицах 40 лет Победы, 10 лет Октября, Автозаводская, Шумайлова, Гагарина, в пер. Северный и на других участках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В городе продолжаются работы по расчистке канализации и сбору смета. Всего с улиц города вывезли более 2,3 т природного мусора. Бригады ручного труда выйдут на уборку улиц 12 улиц: Пушкинская, Союзная, Карла Маркса, Кирова, Ленина и другие.

Напомним, на совещании 22 марта по организации ремонта муниципальных и региональных трасс глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал дорожные команды Удмуртии и Ижевска, а также сообщил о кадровых перестановках: в отставку отправили министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева. Место и.о. главы регионального миндортранса занял Геннадий Таранов.

Ответственной за ижевские дороги стала начальник городского МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Анна Зверева. Глава региона добавил, что проблемы с дорожным ремонтом в столице Удмуртии привели к тому, что ему «пришлось поручить председателю правительства региона Роману Ефимову круглосуточно контролировать эту работу».