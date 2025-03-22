Алексей Горбачев покинет пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев покинет свой пост, сообщил глава республики Александр Бречалов во время совещания по организации дорожных работ в регионе, пишет пресс-служба правительства УР. С понедельника, 24 марта, и.о. главы миндортранса Удмуртии станет Геннадий Таранов. Оперативно собрать сводку по нему «Ъ-Удмуртия» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Давыдова Фото: Анна Давыдова

«У него (господина Таранова.— "Ъ-Удмуртия") большой опыт, профессиональный дорожник с акцентом на содержание дорог — от планирования до технологий реконструкции дорог»,— сказал глава региона.

Он добавил, что и.о. министра предстоит «пересобрать» все дорожное хозяйство, включая команду ведомства. «В министерстве сильные специалисты, но организация, планирование и контроль работ оставляют желать лучшего»,— пишет пресс-служба регионального кабмина со ссылкой на слова главы Удмуртии.

Алексей Горбачев возглавлял региональный миндортранс с 2017 года. В 2015-2017 гг. он являлся заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Ранее, в 2012 году, был начальником МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».