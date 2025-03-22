Глава Удмуртии: команда Ижевска не справилась с дорожным ремонтом

Ответственная за дорожный ремонт команда Ижевска не справилась с задачей, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании по ремонту региональных и муниципальных трасс, пишет пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Дмитрий Александрович (Чистяков, глава города.— "Ъ-Удмуртия"), команда, которая занималась именно дорогами в Ижевске, не справилась с задачей. С момента нашего совещания в начале февраля, когда мы оказались не готовы к переходу через ноль, с этого момента в организации работы мало что изменилось. Как следствие, мне пришлось поручить председателю правительства (Роману Ефимову.— "Ъ-Удмуртия") круглосуточно контролировать эту работу»,— сказал господин Бречалов.

Глава региона добавил, что сейчас ответственной за муниципальные дороги будет начальник МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ) Анна Зверева. «Она хорошо проявила себя на СБиДХ»,— добавил господин Бречалов. Анна Зверева возглавляет учреждение с 6 сентября 2024 года. В должности она сменила Алексея Полуэктова.

Напомним, Дмитрий Чистяков назвал резкую оттепель одной из причин, по которой асфальт на городских дорогах пришел в негодность. По его словам, горожане чаще всего жаловались на участки, которые давно не ремонтировались. «Мои коллеги также прокалывают колеса. Мы все это (ямы на дорогах.— "Ъ-Удмуртия") видим — у меня такое же негодование»,— добавлял глава города.

Латание дыр на дорогах является временной мерой, чтобы снизить аварийность. Мэр отмечал, что к комплексному ремонту городских магистралей приступят после наступления стабильных плюсовых температур. По его словам, за лето дорожную сеть города планируется «привести в порядок».