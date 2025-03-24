ЦБ продлил запрет на вывод брокерских средств недружественными нерезидентами

Банк России сохранил еще на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Впервые ограничения были введены 1 апреля 2022-го и продлялись каждые полгода. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Указанные ограничения официально продлят с 1 апреля, и они будут действовать следующие шесть месяцев. В ЦБ уточнили, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.

21 марта ЦБ также продлил до сентября 2025 года ограничения на перевод средств за рубеж. Россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранятся на уровне $10 тыс. в месяц.

В декабре прошлого года отмечалось, что из-за снижения внутреннего фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., обновив трехлетний максимум. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Кармановы острова».