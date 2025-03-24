Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ продлил запрет на вывод брокерских средств недружественными нерезидентами

Банк России сохранил еще на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Впервые ограничения были введены 1 апреля 2022-го и продлялись каждые полгода. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Указанные ограничения официально продлят с 1 апреля, и они будут действовать следующие шесть месяцев. В ЦБ уточнили, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.

21 марта ЦБ также продлил до сентября 2025 года ограничения на перевод средств за рубеж. Россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранятся на уровне $10 тыс. в месяц.

В декабре прошлого года отмечалось, что из-за снижения внутреннего фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., обновив трехлетний максимум. За квартал они увеличились на 14%, с начала года — более чем в полтора раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Кармановы острова».

Новости компаний Все