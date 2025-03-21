ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж

Банк России продлил до конца сентября ограничения на перевод средств за рубеж. Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохранятся на уровне $10 тыс. в месяц. Физлица--нерезиденты из дружественных и недружественных стран, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Юрлица и физлица из недружественных стран по-прежнему не могут переводить средства за рубеж. Это ограничение не распространяется на иностранные компании, находящиеся под контролем российских юрлиц или физлиц.

Банки из недружественных стран могут переводить деньги в рублях через корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю в день получения банком поручения об операции, поясняет ЦБ.

Первоначально ограничения были введены в марте 2022 года, затем неоднократно продлевались и ослаблялись. 7 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений. В частности, господин Шохин отметил важность возврата российских банков в систему SWIFT и нормализации платежно-расчетных отношений. После введения санкций Россия перешла на обмен через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, российский аналог межбанковской системы SWIFT.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переводы стихнут не скоро».