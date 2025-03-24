Два человека погибли и один ранен при обстрелах Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за последние сутки атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 137 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате два человека погибли и один был ранен. Разрушения установили в 18 жилых помещениях и 14 автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селам Ближнее, Красный Октябрь, Николаевка, Орловка, Отрадное и Ясные Зори ударили с помощью шести дронов, четыре из которых сбили. Сегодня ночью в результате сброса взрывных устройств с беспилотника в селе Красный Октябрь пострадали три частных домовладения и два автомобиля.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Богун-Городок и Цаповка обстреляли с помощью двух боеприпасов и четырех БПЛА. В райцентре поврежден соцобъект.

В Валуйском округе поселок Ровное, села Борки, Долгое, Кукуевка, Шведуновка и Шелаево, хутор Бабка атаковали 12 беспилотниками, девять из которых подавили. В селах Шелаево и Кукуевка пострадали по одному частному дому. Сегодня ночью на хуторе Бабка из-за сброса взрывных устройств с дрона получили разрушения частный дом, легковушка и надворная постройка.

Над Вейделевским и Корочанским районами система ПВО уничтожила по беспилотнику. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли и атаковали одним БПЛА. В результате сгорели два частных дома, гараж и находившийся в нем легковой автомобиль, повреждена кровля административного здания.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Первая и Пороз ударили с помощью десяти боеприпасов и трех дронов. В селе Новостроевка-Первая вследствие атаки БПЛА на автомобиль погибли мать и дочь — первая на месте, вторая — в больнице. Машина получила повреждения. Сегодня ночью в Грайвороне сбросили взрывные устройства с беспилотника — пострадали остекление трех квартир МКД и четыре легковушки.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и хутор Первомайский обстреляли с помощью 125 боеприпасов. Нарушена линия газоснабжения.

В Ракитянском районе село Бобрава обстреляли, хутор Барилов атаковали дроном. Во втором населенном пункте пострадал мирный житель. Он находится в горбольнице №2 в облцентре в состоянии средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено. В селе Бобрава в результате попадания боеприпаса разрушения получили шесть частных домовладений, четыре автомобиля, два соцучреждения и два объекта торговли.

В Шебекинском город Шебекино, поселок Шамино, села Графовка, Муром и Ржевка попали под удар 21 беспилотника, 18 из которых подавили. В селе Муром сегодня ночью в результате сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали частный дом и две надворные постройки.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 196 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников. Был ранен один человек, в ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения домов, предприятий и инфраструктуры.

Алина Морозова