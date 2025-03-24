Скончалась вторая белгородка из автомобиля, атакованного дроном ВСУ накануне

В Белгородской области в реанимации Грайворонской ЦРБ скончалась мирная жительница, пострадавшая в результате атаки дрона на легковушку в селе Новостроевка-Первая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирная жительница накануне попала под удар БПЛА, находясь в машине со своей матерью. Последняя погибла от полученных травм на месте до приезда медиков. У ее дочери в частности диагностировали травматическую ампутацию ноги.

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Алина Морозова