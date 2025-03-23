После удара дронов ВСУ по Белгородской области один человек погиб, двое ранены

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области после удара дрона по едущей машине погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков»,— написал глава региона, выразив соболезнования близким погибшей. Ее дочь с травматической ампутацией ноги отвезли в Грайворонскую ЦРБ.

Еще один человек был ранен после атаки дрона ВСУ на хуторе Барилов Ракитянского района. Там БПЛА также ударил по машине, водителя со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 196 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщал ранее Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов в своем Telegram-канале. Был ранен один человек, в ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения домов, предприятий и инфраструктуры.

Мария Старикова