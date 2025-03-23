За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 196 боеприпасами

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 196 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов в своем Telegram-канале. Ранен один человек, в ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения домов, предприятий и инфраструктуры.

В Белгородском районе поселки Дубовое и Октябрьский, села Отрадное и Толоконное были обстреляны трижды, по ним выпустили 34 снаряда, и три беспилотника, два их них уничтожено.

В Борисовском районе в селе Березовка с дрона сбросили два взрывных устройства, они сдетонировали, в результате чего сгорел легковой автомобиль.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Казначеевка, Кукуевка и Шведуновка ударили 13 БПЛА, из которых два были подавлены. В городе Валуйки повреждения получил коммерческий объект, загорелась сухая трава, которую тут же потушили пожарные, в селе Казначеевка поврежден частный дом. Ночью в селе Долгое после сбросов взрывных устройств с дронов на территории частного дома загорелась надворная постройка, огонь был ликвидирован бойцами самообороны. В селе Кукуевка повредило две надворные постройки, частный дом и газовую трубу.

В Волоконовском районе по селам Погромец, Тишанка, а также хутору Старый выпустили десять боеприпасов в ходе трех обстрелов, удары по жтим населенным пунктам также нанесли три дрона, один из которых сбила ПВО. В селе Тишанка в результате атаки и сброса взрывных устройств с БПЛА были повреждены частный дом и две надворные постройки. Еще два частных дома и одна хозпостройка были полностью уничтожены огнем.

В Грайворонском округе поселки Горьковский, Чапаевский, села Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино обстреляли пять раз, использовав 23 боеприпаса, также эти населенные пункты атаковали 11 БПЛА. В поселке Чапаевский дрон сбросил взрывное устройство ночью — оказались поврежденными автомобиль и частный дом.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Отрадовка, Поповка и Репяховка выпустили 73 боеприпаса в ходе десяти обстрелов, также установлена атака одного дрона. В село Репяховка, куда временно ограничен въезд, самостоятельно вернулся мужчина, он попал под обстрел и был тяжело ранен. Повреждены машина и помещение в фермерском хозяйстве.

В Ракитянском районе село Илек-Кошары и хутор Барилов атаковали два БПЛА, один из которых сбила система ПВО. В хуторе Барилов повредило два частных дома, полностью сгорел легковой автомобиль.

Над Старооскольским городским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Шамино, села Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Мухин, Панков были дважды обстреляны с использованием десяти боеприпасов. Также эти населенные пункты были атакованы 11 дронами, девять из них нейтрализованы. В Шебекине повреждена линия электропередачи, в хуторе Балки — частный дом. Ночью в селе Муром в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА были повреждены две надворные постройки, одна из них полностью разрушена. Также поврежден частный дом, после повторного сброса взрывного устройства он загорелся, пожар уже потушен.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 162 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщал вчера Вячеслав Гладков. Семь человек ранены, двое погибли, в ряде населенных пунктов зафиксированы повреждения домов, предприятий и инфраструктуры.

Мария Старикова