Премьер Канады назначил досрочные парламентские выборы на 28 апреля

Премьер-министр Канады Марк Карни 23 марта попросил генерал-губернатора Мэри Саймон распустить парламент. Досрочные выборы в стране, которые были намечены на октябрь, планируется провести 28 апреля. Решение принято на фоне торговой войны с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blair Gable / Reuters Фото: Blair Gable / Reuters

«Я только что попросил генерал-губернатора (представительница английского короля Чарльза III, формально являющегося главой канадского государства.— "Ъ") распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась»,— сказал господин Карни в своей речи перед нацией (цитата по AFP).

Марк Карни считает, что президент США Дональд Трамп «хочет сломать» Канаду, чтобы «Америка могла владеть нами». Он пообещал не встречаться с господином Трампом, пока тот не признает суверенитет Канады. «Мы сталкиваемся с самым значительным кризисом в нашей жизни из-за неоправданных действий президента Трампа... Нашим ответом должно стать построение сильной экономики и более безопасной Канады»,— уверен господин Карни.

Новый премьер Канады вступил в должность 14 марта после отставки его предшественника Джастина Трюдо, который также покинул пост лидера правящей Либеральной партии Канады. Объявление досрочных выборов было ожидаемым, так как сегодня, 24 марта, парламент планировал рассмотреть вопрос о вотуме доверия Марку Карни.

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских товаров. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины. Канада подала иск во Всемирную торговую организацию.

О политике господина Карни — в материале «Ъ» «Премьер Канады начал с истоков».