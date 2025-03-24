В Ростове ликвидировали открытое горение на площади 1,1 тыс. квадратных метров

По состоянию на 07.59 понедельника, 24 марта, открытое горение в торговом центре и многоквартирном доме на общей площади 1100 кв. м. ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин, со ссылкой на оперативную информацию экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», рано утром 24 марта произошло возгорание в ТРК «Галерея Астор». Огонь охватил 500 кв. м. Поджар перекинулся на кровлю дома по адресу пр. Буденновский, 51. Жители дома эвакуированы.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по факту пожара в торговом центре организована проверка соблюдения требований безопасности. «В ходе проверки ведомства даст оценку действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ефим Мартов