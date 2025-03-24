В Казани 23 марта произошло 123 ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано 123 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате двух ДТП пострадали 3 человека, погибших нет. Из общего числа аварий 52 случая оформлены в центрах обработки ДТП, а 23 — на месте с материальным ущербом.

За сутки задержано 9 водителей в состоянии опьянения. В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 7 человек.

Дарья Сайфиева