Мирра Андреева выбыла с теннисного турнира в Майами

Мирра Андреева не смогла пройти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами. В третьем раунде россиянка проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Их игра продлилась 2 часа 49 мин.

В следующем круге Анисимова сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану. Призовой фонд турнира составляет около $9 млн.

17-летняя Андреева прервала победную серию, которая насчитывала 13 матчей. Сейчас россиянка занимает шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году. В марте она победила на BNP Paribas Open.

Подробности — в публикации «Ъ» «Примерка Большого шлема».