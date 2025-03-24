За январь и февраль 2025 года в Чувашии ввели 192,3 тыс. кв. м жилья, годовой план выполнен на 23,5%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За два месяца в Чувашии выполнили годовой план по вводу жилья на 23,5%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ За два месяца в Чувашии выполнили годовой план по вводу жилья на 23,5%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

52,5 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома, 139,8 тыс. кв. м — на индивидуальное жилищное строительство. Наибольший объем жилья за два месяца был построен в Чебоксарском округе — 75,3 тыс. кв. м, в Чебоксарах — 54,3 тыс. кв. м и в Канаше — 10,8 тыс. кв. м.

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано ввести 818 тыс. кв. м жилья.

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе оглашения послания к Госсовету республики и общественности заявил о необходимости к 2030 году довести объем ввода жилья в республике до 1 млн кв. м в год.

Влас Северин