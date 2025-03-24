Теплая зима подстегнула спрос на ветеринарные препараты от блох

Аномально теплая зима в 2025 году привела к резкому увеличению спроса на ветеринарные препараты для домашних животных. В январе продажи средств защиты от блох и клещей в натуральном выражении выросли на 27%, а в денежном — на 73%, достигнув 715,3 млн руб. Средние цены на такие препараты увеличились на 37%, составив 474 руб. за минимальную единицу.

По данным RNC Pharma, только на маркетплейсах Wildberries и Ozon в январе было потрачено 25,9 млн руб. на средства защиты домашних питомцев, а в первой половине марта продажи на Wildberries увеличились на 82% по сравнению с прошлым годом. Офлайн-розница также отмечает рост спроса: в сети «Зоозавр» продажи увеличились в полтора раза.

Причиной такого всплеска стало не только аномально теплая зима, но и рост числа домашних питомцев в России. С 2020 по 2023 годы количество кошек увеличилось на 25%, а собак — на 7%.

Однако высокий спрос привел к активизации мошеннических схем, связанных с продажей популярных зарубежных препаратов. Мошенники предлагают доставку средств через Telegram, но после предоплаты исчезают. Несмотря на это, дефицита ветеринарных препаратов на российском рынке нет, утверждают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ветеринарный рынок ловит блох».