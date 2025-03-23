Пермский разработчик сайтов увеличил прибыль почти вдвое

Пермское ООО «Лимон», специализирующееся на разработке информационных систем для бизнеса, опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества увеличилась в 1,8 раза и составила 102,7 млн руб. против 55,5 млн руб. в 2023-м. Выручка выросла до 269,9 млн руб., что выше показателя предыдущего года в 1,6 раза (в 2023-м — 160,9 млн руб.).

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фото: сайт IT-компании "Лимон"



ООО «Лимон» было зарегистрировано в Перми в 2016 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания также занимается изданием компьютерных игр, производством компьютеров и ведет консультативную деятельность. Единоличным владельцем и руководителем ООО выступает Юрий Черепанов. Согласно официальному сайту компании, «Лимон»занимается разработкой информационных систем, включая макеты, интерфейсы, серверы сайтов.