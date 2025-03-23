Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский разработчик сайтов увеличил прибыль почти вдвое

Пермское ООО «Лимон», специализирующееся на разработке информационных систем для бизнеса, опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества увеличилась в 1,8 раза и составила 102,7 млн руб. против 55,5 млн руб. в 2023-м. Выручка выросла до 269,9 млн руб., что выше показателя предыдущего года в 1,6 раза (в 2023-м — 160,9 млн руб.).

фото: сайт IT-компании "Лимон"

фото: сайт IT-компании "Лимон"

фото: сайт IT-компании "Лимон"

ООО «Лимон» было зарегистрировано в Перми в 2016 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания также занимается изданием компьютерных игр, производством компьютеров и ведет консультативную деятельность. Единоличным владельцем и руководителем ООО выступает Юрий Черепанов. Согласно официальному сайту компании, «Лимон»занимается разработкой информационных систем, включая макеты, интерфейсы, серверы сайтов.