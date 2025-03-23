Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) совершило новый удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель сформированных вооруженных формирований Яхья Сариа. Операция приостановила работу аэропорта на 30 минут. В прошлый раз об атаке Бен-Гуриона сообщалось в субботу, 22 марта.

«Ракетные войска вооруженных сил… нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив.— “Ъ”) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2"»,— отметил господин Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

В ночь на 21 марта хуситы также заявляли об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту вблизи Тель-Авива. По данным ЦАХАЛ, ракета была перехвачена. Движение возобновило атаки на Израиль на фоне решения властей страны нарушить перемирие в секторе Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».