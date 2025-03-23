Хитроу вернулся к работе после пожара на электроподстанции

Вчера, 22 марта, лондонский аэропорт Хитроу восстановил работу после того, как днем ранее полеты через него были прекращены из-за пожара на электроподстанции. Руководство аэропорта заявило, что он «полностью работоспособен», отметив при этом, что из-за сбоя могут продолжаться задержки рейсов. Первые полеты возобновились уже поздним вечером в пятницу, 21 марта. British Airways — авиакомпания с наибольшим числом рейсов через Хитроу — заявила вчера, что 90% перелетов будет совершено по расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

Возгорание произошло на электроподстанции в нескольких километрах от Хитроу поздним вечером в четверг, 20 марта. Из-за пожара отключились основная и резервная системы электроснабжения аэропорта. 21 марта в течение всего дня Хитроу не работал. Это затронуло более 1,3 тыс. рейсов с почти 300 тыс. пассажиров. Хитроу занимает четвертое место в мире по пассажиропотоку, так что, по оценке аналитиков, это нарушило авиасообщение также по другим направлениям.

Британский министр энергетической безопасности Эд Милибэнд заявил, что Национальный оператор энергетической системы проведет расследование инцидента. Британское Управление рынков газа и электроэнергии также отметило, что «без колебаний» примет меры в отношении руководства аэропорта, если будут обнаружены какие-либо нарушения. 21 марта Скотленд-Ярд сообщил, что к расследованию привлечена контртеррористическая команда, которая должна проверить, могла ли иметь место диверсия. При этом полиция уже заявила, что пока не видит признаков умышленных действий.

Яна Рождественская