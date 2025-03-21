Пожар в Хитроу расследует подразделение по борьбе с терроризмом

Подразделение британской полиции, занимающееся противодействием терроризму, начало расследование пожара на электроподстанции, которая расположена рядом с лондонским аэропортом Хитроу. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Хитроу

Фото: Carlos Jasso / Reuters Аэропорт Хитроу

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В пресс-службе полиции заявили, что правоохранители сотрудничают с пожарной службой в деле выяснения причин возгорания. Так как аэропорт является частью инфраструктуры национального значения, к расследованию привлечена контртеррористическая команда. По данным газеты, полицейские должны как можно быстрее выяснить, могла ли иметь место диверсия. При этом в заявлении Скотленд-Ярда говорится, что пока «нет признаков, что имели место умышленные действия».

Из-за пожара на подстанции рядом с аэропортом в Хитроу было отключено электричество. Один из крупнейших аэропортов мира будет закрыт в течение всего дня сегодня, 21 марта. По подсчетам FlightRadar 24, это затронет как минимум 1351 рейс и почти 300 тыс. пассажиров. Эксперты отмечают, что остановка работы Хитроу может на несколько дней нарушить работу всей мировой системы авиасообщения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Редкий самолет долетит до Хитроу».

Яна Рождественская