Иран заявил о невозможности возобновить ядерную сделку в текущем виде

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, не может быть возобновлен в его текущем виде. По его словам, СВПД может служить основой и моделью для будущих переговоров. Однако, отметил он, любое новое соглашение должно отражать изменение обстоятельств в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Mohamed Azakir / File Photo / Reuters Аббас Аракчи

Фото: Mohamed Azakir / File Photo / Reuters

«СВПД в его нынешнем виде и тексте нежизнеспособен для нас. Наша ситуация значительно изменилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — сказал глава МИД Ирана (цитата по Iranintl). Он также объяснил отказ Тегерана от переговоров с Вашингтоном «историческим опытом», а не непримиримостью.

Соглашение было подписано в июле 2015 года в Вене между Исламской Республикой Иран и группой стран, включающей Великобританию, США, Россию, Францию, Китай и Германию. Документ подразумевает положения и обязательства сторон. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне не более 300 кг. Также Тегеран пообещал не строить дополнительные тяжеловодные ректоры, не накапливать более 130 т тяжелой воды, а также не разрабатывать взрывные устройства ядерного типа.

По данным МАГАТЭ, за последний квартал Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному (90%). Теперь иранские запасы ядерного материала «примерно в 40 раз превышают лимит, который Иран обязался соблюдать в рамках СВПД», считают эксперты агентства.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».