Можга готова построить 10 котельных для получения паспорта готовности к зиме

10 модульных котельных планируют построить в Можге в ближайшие четыре года, в том числе для того, чтобы получить паспорт готовности к зимнему периоду, сократить затраты на «перетопы и пережоги», а также не допустить крупных аварий, заявил градоначальник Эрик Уразов на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым 20 марта, пишет пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Четыре дня 12 тыс. человек были без тепла (из-за коммунальной аварии в январе 2023 года.— "Ъ-Удмуртия"). Конечно, этого допускать нельзя. Мы достаточно выделяем средств на жилищно-коммунальное хозяйство, критичные объекты?»,— сказал господин Бречалов.

Господин Уразов подтвердил, что в Можге «износ сетей очень высок», однако отметил, что последние два года город активно участвовал в программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

«За это время отремонтирован 21 км на сумму 48 млн руб. Кроме того, приобретены материалы и оборудование для ремонта котельных»,— сказал мэр Можги, добавив, что общая сумма закупки составила 110 млн руб. Кроме того, в котельную №8 установили новые котлы.

3 из 10 модульных котельных планируется построить в 2025 году. Кроме того, в 2026 году ожидается модернизаций котельной №12 в два транша: в начале года подготовят проектную документацию, в конце — реализация.

Напомним, крупная коммунальная авария в Можге произошла 13 января 2023 года: без отопления остались четверть населения города и 12 социально-значимых объектов. Полноценную подачу тепла начали только 15 января. На совещании главы Удмуртии было отмечено, что администрация Можги умалчивала о масштабе аварии и не объявила режим ЧС. Спустя 1,5 месяца после этого глава города Михаил Трофимов сложил полномочия, и.о. стал Эрик Уразов. Его избрали мэром в марте 2023 года.

В январе 2025 года Эрика Уразова привлекли к административной ответственности за то, что муниципалитет не освоил субсидии на подготовку к отопительному сезону. Тогда не были приобретены материалы для ремонта семи котельных. Можга стала единственным муниципалитетом Удмуртии, который не получил паспорт готовности к зиме из-за проблем в коммунальной сфере, срывов сроков ремонта и износа сетей.