В Свердловской области потеплеет до +10° в середине недели

В среду и в четверг температура воздуха в Свердловской области поднимется до +10°, что выше нормы на +3°…+5°, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «Существенных осадков не ожидается, небольшой дождь возможен лишь на крайнем севере области»,— отметили в учреждении. Ранее синоптики прогнозировали температуру воздуха в регионе 23 марта в -5°…-15° ночью и в 0°…+5° днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области в понедельник, 24 марта ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Температура ночью составит -8°…-13°, на юге региона — до -3°, на севере — до -18°. Днем в области потеплеет до 0…+5°. Ожидается северо-западный, западный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник, 25 марта будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — -2°...-12°, днем — +4°...+9°. Ветер будет западный 4-9 м/с.

В среду, 26 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — -4°...+1°, днем — +5°...+10°. Ожидается юго-западный ветер 4-9 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник, 24 марта прогнозируют переменную облачность, ночью пройдет небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Температура ночью — -3°...-5°, днем — +2°...+4°. Ожидается северо-западный, западный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Во вторник, 25 марта будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — -2°...-4°, днем — +7°...+9°. Ветер будет западный 4-9 м/с.

В среду, 26 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — около 0°, днем — +8°...+10°. Ожидается юго-западный ветер 4-9 м/с.

Ранее, 15 марта, метеостанция в Екатеринбурге зафиксировала рекордную температуру воздуха +9,9°. До этого наиболее теплым было 15 марта 1930 года — тогда температура воздуха составила +9,5°. По данным Уральского Гидрометцентра, зима 2024-2025 годов вошла в тройку самых теплых в Свердловской области в XXI веке.

Василий Алексеев