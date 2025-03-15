В Екатеринбурге 15 марта зафиксировали самую теплую погоду с 1930 года

Метеостанция в Екатеринбурге зафиксировала температуру воздуха +9,9 градусов. Это новый рекорд с 1930 года — тогда температура воздуха составила +9,5 градусов, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

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Данные температуры были зафиксированы в 11 часов утра по местному времени. Точные данные сегодняшнего рекорда буду известны вечером.

В Свердловской области ожидается облачная погода с кратковременными дождями. В ночь на 16 марта ожидается похолодание и отрицательные температуры. Температура в субботу, 15 марта, в Екатеринбурге составит +8..+10.

16 марта ожидается ночью 0 градусов, днем — +3. 17 марта — -2 ночью, +3 днем. 18 марта ночью будет 0 градусов, днем ожидается +5. Температура воздуха ночью 19 марта составит -2, днем достигнет +2 градусов. 20 марта ожидается -6 градусов ночью и +2 градуса днем. 21 марта прогнозируют -2 градуса ночью и 0 градусов днем.

Ранее в МЧС жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре 15 марта. Порывы будут достигать до 18 м/с.

Анна Капустина