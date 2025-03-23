Удмуртский концерн «Калашников» готовит серийный выпуск нового пулемета РПЛ-20

Концерн «Калашников» начнет в 2025 году освоение выпуска нового 5,45 мм ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20, сообщает пресс-служба удмуртского предприятия. На заводе начали разработку техпроцессов для серийного производства изделия, а также обеспечение средствами технологического оснащения и комплектующими для изготовления оружия в требуемых объемах.

Концерн относит к особенностям ручного пулемета среди прочего возможность заряжать оружие протягиванием ленты без открывания ствольной коробки. Изделие предназначено для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Конструкторский центр предприятия дорабатывал РПЛ-20 по рекомендациям заказчика, полученных после боевых действий в зоне СВО. Изделие прошло апробацию.

Напомним, в 2024 году концерн увеличил объемы производства управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ» в 10 раз и начал их поставки за границу.