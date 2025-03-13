Концерн «Калашников» нарастил выпуск боеприпасов «КУБ» в 10 раз в 2024 году

Концерн «Калашников» увеличил объемы производства в 2024 году «КУБов» — управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «повышеного могущества» — в 10 раз, а также заключил первый контракт на поставку «КУБ-Э» за границу, сообщает пресс-служба предприятия. В 2025 году концерн продолжает «существенно» увеличивать выпуск УББ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Управляемые боеприпасы «КУБ» предназначены для поражения бронетехники противника, они используются в зоне проведения спецоперации. Они могут использоваться как в дневное, так и в ночное время, при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления позволяет передавать команды в режиме реального времени.