Президент Чехии заявил о готовности направить миротворцев на Украину

Президент Чехии Петр Павел сообщил о готовности отправить военнослужащих страны в составе миротворческого контингента на Украину. При этом он подчеркнул, что республика будет участвовать в миссии только при условии, что другие европейские страны также предоставят свои силы для поддержки Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них»,— сказал чешский президент (цитата по «РИА Новости»).

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Он предполагает, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. В МИД РФ заявили, что размещение на Украине вооруженных сил третьих стран будет рассматриваться как прямое участие этих государств в конфликте.

Подробнее о позиции Европы по Украине — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».