Суд оставил экс-полковника ГРУ Квачкова под надзором

Дорогомиловский суд Москвы отказался снимать административный надзор с бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова. По решению суда, Квачков должен дважды в месяц отмечаться в ОВД по месту жительства до 19 февраля 2027 года.

Об отказе снимать надзор пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Квачков пытался оспорить решение суда, утверждая о нарушении норм процессуального и материального прав. Помимо посещения ОВД экс-полковнику также сохранили запрет на посещение массовых мероприятий.

В 2005 году Владимиру Квачкову предъявили обвинения в покушении на Анатолия Чубайса. Он провел под стражей три года, после чего был оправдан. Через сутки после освобождения экс-полковника ГРУ арестовали по делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Верховный суд смягчил приговор до восьми лет. Административный надзор Квачкову назначили повторно в 2024 году после двух штрафов по статье о дискредитации российской армии.

Подробнее — в материале «Ъ» «В монастырь из-под надзора».