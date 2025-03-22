23 марта в Татарстане ожидается до -13 градусов

В воскресенье в восточных районах Республики Татарстан ожидается похолодание до -13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -4 до -9 градусов, в восточных районах и низких местах возможно понижение до -13 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица.

В Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха в столице Татарстана ночью и утром составит от -4 до -6 градусов, местами от -7 до -9 градусов. Максимальная температура днем поднимется до +4...+6 градусов. На дорогах местами также возможна гололедица.

Влас Северин