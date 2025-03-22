La Repubblica: Запад обсуждает отправку миротворцев из Азии на Украину

Запад планирует отправить два миротворческих контингента на границы Украины, утверждает издание La Repubblica. Первый контингент, вероятно, будет состоять из солдат Индии, Индонезии, Бразилии и Саудовской Аравии, его планируется разместить на границе России и Украины. Во второй контингент будут входить военнослужащие «коалиции желающих» — он будет размещен вдоль западной границы Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, следует из этих планов, пишет итальянское издание.

Контролировать западные границы Украины собираются Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Италия, сообщает газета. США в случае отправки миротворцев будут готовы предоставить поддержку и материально-техническое присутствие, утверждает издание. «Гарантийный план» будет осуществлен, если между Москвой и Киевом будет заключено перемирие, пишет La Repubblica.

Намерения отправить на границу России и Украины миротворцев из Азии и Южной Америки строятся на том, что Россия не примет присутствие военнослужащих НАТО на Украине, сообщает La Repubblica. Об этом заявлял 12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров, назвав присутствие представителей Североатлантического альянса угрозой для России. Однако позже в МИД РФ заявили, что размещение на Украине вооруженных сил третьих государств под любым флагом будет рассматриваться как прямое участие этих стран в конфликте с Россией.

Об условиях возможного перемирия РФ и Украины — в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».