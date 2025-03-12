Лавров: Россия никогда не примет присутствие миротворцев НАТО на Украине

Москва никогда не примет присутствие войск НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии после урегулирования конфликта. Это является угрозой для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведет против нас через украинцев путем прямого участия их военных. Мы знаем об этом. Если расширение НАТО будет признано, по крайней мере Трампом (президент США Дональд Трамп.— "Ъ"), как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой»,— приводит пресс-служба МИДа слова господина Лаврова.

Он подчеркнул, что Россия ни при каких условиях не согласится на размещение иностранного контингента на Украине. По словам министра, речь также идет о судьбе русскоязычного населения на освобожденных территориях и тех, которые находятся под контролем Украины.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для этого Лондон и Париж просили ограниченную военную помощь у Вашингтона. Однако президент США Дональд Трамп говорил, что сначала необходимо достичь мирного соглашения.

О стремлении США урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».