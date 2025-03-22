С 18:36 по московскому времени Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая временно прекратил прием и отправку рейсов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани временно приостановил работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани временно приостановил работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

Влас Северин