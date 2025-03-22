УНИКС одержал победу над баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» со счетом 103:95

Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотив-Кубанью» со счетом 103:95 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард УНИКС Акун-Перселл, набравший 28 очков. Центровой Исмаэль Бако набрал 18 очков, а Джереми Найт добавил к общему счету еще 20 очков.

Счет периодов: 25:26; 21:20; 25:29; 32:20.

УНИКС продолжит сезон в матче против «Автодора» из Саратова 25 марта в 18:00.

Влас Северин