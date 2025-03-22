Удмуртский миндортранс возглавит экс-дорожник из мэрии Тольятти

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии возглавит в качестве и.о. экс-руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии Тольятти Геннадий Таранов, пишет местный Telegram-канал «Ижевск без башни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

О назначении Геннадия Таранова и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии стало известно 22 марта на совещании главы Удмуртии Александра Бречалова по вопросу дорожного ремонта. Экс-чиновник из Тольятти приступит к исполнению обязанностей с понедельника, 24 марта.

Геннадий Таранов возглавлял соответствующий департамент мэрии Тольятти в 2008-2012 гг. Как пишет «Волга Ньюс», чиновник покинул должность руководителя структуры по собственному желанию в сентябре 2012 года, получив предложение от коммерческой структуры.

По данным kartoteka.ru, Геннадий Таранов с 2022 года являлся генеральным директором ООО «Самтек». Его фотография опубликована на сайте организации, он указан главным разработчиком «решений для содержания дорог». Предприятие занимается поставкой и производством спецтехники и оборудования в сфере дорожного хозяйства.

Выручка ООО «Самтек» составила в 2023 году 8,6 млн руб. Убыток — 2,2 млн. С 13 марта 2025 года учредителем ООО «Самтек» указана Ольга Таранова. Кроме того, в 2004 году была зарегистрировано одноименное ЗАО, его учредитель — Геннадий Таранов. С 2008 года ЗАО руководит Сергей Таранов. Выручка общества в 2023-м составила 33,3 млн руб. Убыток — 2,8 млн.