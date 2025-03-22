В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в зоне поврежденного БПЛА дома

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС в зоне многоквартирного дома, поврежденного из-за взрыва после атаки БПЛА. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городской администрации. Пострадавшие от взрыва получат выплаты, заявил мэр Александр Скрябин.

Мэр провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он поручил администрации района организовать поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба, а также принять заявления от жителей. Сумма положенных им выплат не указана.

В течение сегодняшней ночи, 22 марта, над российскими регионами сбили 47 БПЛА. В Ростовской области была отражена атака БПЛА в пяти районах. В Ростове-на-Дону в результате атаки произошел взрыв в многоквартирном доме, пострадали два человека, один из них находится в реанимации.