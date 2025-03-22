В Казани 21 марта был установлен новый температурный рекорд: температура воздуха достигла +9,1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четвертый температурный рекорд за месяц побит в Казани

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Четвертый температурный рекорд за месяц побит в Казани

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Температура превысила предыдущий абсолютный максимум, зафиксированный в 2007 г. — тогда температура воздуха поднялась до +8,5 градуса. Рекорд был зарегистрирован на авиационной метеостанции Казань — Сокол.

В первой половине марта в Казани уже были побиты три температурных рекорда: 9 марта температура воздуха достигла +6,2 градуса, а 14 марта выросла до +6,7 градуса. 15 марта был обновлен рекорд, державшийся десять лет: тогда температура поднялась до +7 градусов.

Влас Северин