В Казани второй день подряд зафиксировали температурный рекорд

В Казани 15 марта температура воздуха достигла +7,0 °C, обновив температурный рекорд второй день подряд. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 2015 году и составлял +6,6 °C.

14 марта максимальная температура воздуха в Казани достигла +6,7 °C, что превысило предыдущий максимум, зарегистрированный также в 2015 году, на 0,5 °C.

Для Казани это третий температурный рекорд месяца. 9 марта казанская метеостанция зафиксировала повышение температуры до +6,2 °C, превысив исторический максимум на 0,8 °C.

Влас Северин