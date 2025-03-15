В Казани 14 марта был установлен новый температурный рекорд, это второй случай за этот месяц. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани второй раз за месяц обновился температурный рекорд

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани второй раз за месяц обновился температурный рекорд

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Максимальная температура воздуха в пятницу достигла +6,7 °C, что превысило предыдущий максимум, зарегистрированный 14 марта 2015 года. Тогда температура составляла +6,2 °C.

Это уже второй температурный рекорд месяца для столицы Татарстана. 9 марта казанская метеостанция зафиксировала повышение температуры до +6,2 °C. Она превысила исторический максимум 2020 года на 0,8 градуса.

Влас Северин