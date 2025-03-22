Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти женщины в Арске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин затребовал доклад после смерти беременной жительницы Арска

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин затребовал доклад после смерти беременной жительницы Арска

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июне прошлого года тело 28-летней беременной нашли по месту жительства. Мать погибшей в аккаунте приемной Александра Бастрыкина опубликовала сообщение, в котором выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти своей дочери, а также указала на возможный криминальный характер гибели и недостаточную полноту расследования.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Республике Татарстан Валерия Липского предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, учитывая доводы из обращения женщины.

Влас Северин