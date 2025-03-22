Курганского бизнесмена подозревают в пособничестве при махинациях с землей

Следователи Курганской области возбудили уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который занимается производством хлеба и мучных изделий. Его подозревают в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с землей, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Бизнесмен был задержан сотрудниками курганского УФСБ РФ 20 марта. По версии следствия, в 2021 году он фиктивно оформил земельные участки на главу крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) в Варгашинском районе. Впоследствии действующий на тот момент начальник отдела сельского хозяйства местной администрации, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты полевого обследования и отбора этих участков в рамках реализации государственной программы. В результате предприниматель и глава КФХ получили субсидии за невыполненные культуртехнические работы. Ущерб бюджету РФ составил 4,4 млн руб.

В настоящий момент бывший начальник отдела сельского хозяйства администрации Варгашинского района находится под стражей. Под домашний арест также был отправлен глава КСХ. По данным 45.ru, задержанным предпринимателем является Вардан Саргисян. Он владеет ООО «Хлебром» и ООО «Мельник».