«Ленком» растет в сцене

Новый художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков объявил, что «Центр драматургии и режиссуры», которым он с 2016 года руководил до прихода в «Ленком», будет объединен с театром имени Марка Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков в 2017 году

Фото: Елена Никитченко / ТАСС Художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков в 2017 году

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Это не первое «укрупнение» подобного рода, произведенное в столице за последние годы. Достаточно вспомнить, как Театр Армена Джигарханяна стал подразделением московского Театра сатиры. Были и другие более или менее приметные случаи «оптимизации»: театр «АпАрте» соединяли с Театром на Таганке, театр «Тень» — с Московским детским театром теней, к Московскому театру кукол присоединяли Московский детский камерный театр кукол, театр «Сфера» должен был войти в состав театра «Эрмитаж», а театр «Мост» — влиться в Театр имени Моссовета.

Бывало даже, что одна и та же театральная институция дважды меняла подчиненность. В 2022 году Центр имени Мейерхольда слили со «Школой драматического искусства», но в 2024-м передали его — уже просто как новую площадку — театру «Шалом». Иногда объединение было следствием кадровых решений, но иногда театры сливали по принципу территориальной близости, из-за похожести названий (как это было с «тенями»), а иногда и просто без объяснения причин.

В случае с «Ленкомом» причина, конечно, кадровая.

Чем искать эффективного преемника для Панкова в «Центре драматургии и режиссуры», лучше просто «добавить» «Ленкому» новое подразделение и еще одну сцену (точнее говоря, сразу три небольших сцены — на Соколе, на Беговой и на Поварской).

Никаких творческих пересечений у двух коллективов никогда не было: «Центр драматургии и режиссуры» был в 1998 году основан драматургами Михаилом Рощиным и Алексеем Казанцевым для развития «новой драмы» и новой режиссуры. В известном смысле его создание было вызовом и альтернативой модному и дорогому «буржуазному» искусству, одной из крепостей которого всегда считался «Ленком».

И «Центр драматургии и режиссуры» со своей задачей блестяще справился, став «инкубатором» для многих драматургов и постановщиков, теперь считающихся мастерами. Кстати сказать, у него самого есть собственный опыт поглощения: десять лет назад к «Центру драматургии и режиссуры» присоединили небольшой экспериментальный театр «Открытая сцена».

Как бы то ни было, пока Владимир Панков заявил, что изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара обоих театров и репертуары обоих будут сохранены.

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения,— сказал худрук "Ленкома" журналистам.— Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. Благодаря слиянию у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров».

Отдел культуры