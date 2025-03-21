В Марий Эл несовершеннолетняя девушка и кассир и попытались остановить грабителя

В одном из магазинов Йошкар-Олы несовершеннолетняя девушка и кассир попытались остановить грабителя. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл возбудили уголовное дело по факту грабежа с применением насилия

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл возбудили уголовное дело по факту грабежа с применением насилия

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 6 марта подозреваемый похитил товары на сумму более 1,5 тыс. руб. из торгового зала в магазине. Это заметили несовершеннолетняя девушка и кассир и попытались удержать грабителя. Подозреваемый применил насилие в отношении кассира и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Дарья Сайфиева