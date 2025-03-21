В Белгородской области из-за атак дронов погиб мирный житель и двое ранены

На хуторе Добрино Ракитянского района Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Гражданин скончался до приезда медиков.

Один человек получил тяжелые ранения — его доставили в Ракитянскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья. После оказания медпомощи его переведут в областную больницу.

Также в районе хутора Лобковка Валуйского округа из-за детонации дрона ранен еще один житель. Пострадавшего с ранениями грудной клетки и ног доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медпомощи он будет проходить лечение амбулаторно.

За прошедшие сутки в Белгородской области при обстрелах погиб один человек и еще трое пострадали.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов