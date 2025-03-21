Главные новости 21 марта. Кавказ

ВЭБ.РФ не смог взыскать с фирмы в Ставропольском крае 5 млрд рублей долга. Суд посчитал долг мнимой сделкой.

В Невинномысске новый логистический комплекс обеспечит работой тысячу человек.

В апреле этого года заместитель главы Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Янаков, курирующий общественный транспорт, может быть заменен на Дениса Марченко.

В Пятигорске арестовали школьника, подозреваемого в убийстве парня. Суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Карачаево-Черкесской Республике полиция пресекла деятельность трех криптоферм, которые наносили ущерб энергоснабжающей организации.

В 2024 году малый и средний бизнес Северной Осетии получил на развитие туристической отрасли 75 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

Экс-директор фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае обвиняется в мошенничестве с бюджетными средствами.