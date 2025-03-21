В 2024 году малый и средний бизнес Северной Осетии получил на развитие туристической отрасли 75 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В целом по стране поддержку получили 4,6 тыс. малых и средних компаний, работающих в сфере туризма. Общий объем привлеченных средств составил 38 млрд руб.

«75 млн руб. получил малый и средний бизнес Северной Осетии на развитие туротрасли в 2024 году. 19 компаний из Северной Осетии получили финансовую поддержку благодаря Национальной гарантийной системе. Это в 2,4 раза больше, чем в 2023 году»,— говорится в сообщении.

Лидерами по объемам поддержки стали Москва, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Николай Аксенов